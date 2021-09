Zum Inhalt dieser Ausgabe | Scholz wird »Cum-Ex« nicht los CDU veranlasst Razzia in Hamburg. Grüne in NRW beantragen Sitzung im Landtag Simon Zeise Die Aufarbeitung der illegalen »Cum-Ex«-Deals gerät zur handfesten politischen Auseinandersetzung. Am Dienstag hatte die Staatsanwaltschaft Räume des früheren Sprechers des »Seeheimer Kreises«, Johannes Kahrs, sowie des früheren Hamburger Innensenators Alfons Pawelczyk (SPD) und der damals zuständigen Hamburger-Finanzbeamtin durchsucht. Es geht um die Aufarbeitung von »Cum-Ex«-Deals der Hamburger Warburg-Bank, die getätigt wurden, als der heutige Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, Erster Bürgermeister der Hansestadt war. Norbert Hackbusch (Die Linke), Mitglied im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Untersuchung der Affäre in der Hamburger Bürgersc...

