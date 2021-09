Messi schaut zu

Einen wunderschönen guten Morgen! Der seit dem 12. September in Litauen laufende 9. FIFA Futsal World Cup, die Hallenfußball-WM, geht ihrem Ende entgegen. Es ist das erste Mal, dass Litauen ein FIFA-Turnier ausrichtet. Am Mittwoch und Donnerstag werden die Halbfinals ausgetragen, das kleine und das große Finale finden am Sonntag in der knapp 14.000 Zuschauer fassenden Zalgirio-Arena von Kaunas statt. Bei der dritten in Europa ausgetragenen Edition (der ersten seit einem Vierteljahrhundert) kämpfen Portugal und Kasachstan am Mittwoch um ein Finalticket. Beide sind noch unbesiegt. Die Lusitaner, WM-Dritte von 2000 (Guatemala), erreichten zum dritten Mal das Halbfinale. Bei der letzten WM 2016 in Kolumbien scheiterten sie im kleinen Finale nach Sechsmeterschießen am Iran, wo Hallenfußball, vor allem der der Frauen, sehr populär ist.

Dieser Tage machte etwa die iranische Schiedsrichterin Gelareh Nazemi Deylami Schlagzeilen. 2018 hatte sie bereits das Futsal-Mä...