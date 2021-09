Ahnungslose des Tages: ZDF-Redaktion

Sie sind zurück, die ganzen »Spezial«-, »Extra«- und »Sonder«-Sendungen im deutschen Fernsehen. Zu manchen Zeiten der Coronapandemie gab es keinen Tag ohne sie. Nun sind es die Ergebnisse vom »Superwahlsonntag«, die einem aufs abendliche Butterbrot geschmiert werden. Eines darf bei diesen Formaten niemals fehlen: Umfragen unter zumeist ahnungslosen Passanten in Fußgängerzonen. Vermutlich soll dadurch die Rückbindung des politischen Systems an seinen vorgeblichen Souverän, das »Volk«, geleistet werden. Und so schwärmen sie aus, die Scharen von Redaktionspraktikanten und Vo...