Zum Inhalt dieser Ausgabe | Entschädigung nicht vorgesehen Prozessbeginn: TÜV Süd weist Verantwortung für Dammbruch von Brumadinho in Brasilien zurück. Opfer im Stich gelassen Bernd Müller Vor dem Landgericht München I hat am Dienstag der Zivilprozess gegen den deutschen Prüfkonzern TÜV Süd begonnen. Anfang 2019 brach ein Staudamm in der brasilianischen Gemeinde Brumadinho, und die brasilianische Tochterfirma des Konzerns hatte ihn überprüft. Die Angehörigen der mehr als 270 Todesopfer werfen dem Unternehmen vor, den Staudamm zertifiziert zu haben, obwohl der nicht ausreichend sicher gewesen sei. Eine schnelle Entscheidung wird es in dem Verfahren nicht geben – und damit auch keine rasche Zahlung von Schadenersatz. Nach einem ersten Austausch der Parteien sagte die Vorsitzende Richterin Ingrid Henn: »Eine gütliche Einigung kommt nicht zustande.« Der Konzern lehnt nach wie vor jede Verantwortung für den Dammbruch ab. TÜV-Chefjustiziar Florian Stork sagte, der Konzern spreche den Angehörigen sein Beileid aus. Gleichzeitig sei er davon überzeugt, keine Verantwortung für den Tod der Betroffenen zu tragen. Ein Anwalt des Unternehmens erklärte, nac...

