»Politik richtet sich nach großen Konzernen«

Am Sonnabend hat sich der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre zur Jahrestagung getroffen. Dort wollten Sie sich mit der Frage beschäftigen, wie sowohl Klima als auch Menschenrechte effektiv geschützt werden können. Wieso ist das für Ihre Arbeit von Bedeutung?

Deutsche Unternehmen produzieren nicht nur hierzulande und exportieren in alle Welt, sondern sie beziehen auch global Rohstoffe. Damit tragen sie in starkem Maße Verantwortung für die Fragen, ob menschenwürdige Arbeitsbedingungen – etwa beim Abbau von Platin in südafrikanischen Bergwerken oder bei der Herstellung von Textilien in Lateinamerika – eingehalten werden und welcher ökologische Fußabdruck entsteht.

Sie beschäftigen sich mit dem Kohleausstiegsgesetz und haben zu Ihrer Jahrestagung Klimaschutzaktivisten eingeladen. Was haben Sie sich davon versprochen?

Bisher hat die Politik sich nach den Wünschen großer Energiekonzerne wie RWE gerichtet, die für den erst 2038 geplanten Kohlea...