Bus vorm Tor

Der Frust saß tief bei Kai Brünker: »Drei Gegentore sind zuviel, fünf in zwei Spielen noch beschissener«, kotzte sich der Angreifer von Fußballdrittligist 1. FC Magdeburg am Freitag abend vor den Mikrofonen aus. Mit 2:3 hatte der Tabellenführer da gerade das Sachsen-Anhalt-Derby beim Halleschen FC und damit sein zweites Spiel hintereinander verloren – daran konnte auch Brünkers später Anschlusstreffer nichts mehr ändern. Obenauf war der stark ersatzgeschwächt ins Spiel gegangene HFC: »Das sind Momente, die wir wahrscheinlich nie vergessen werden«, stimmte Trainer Florian Schnorrenberg feierliche Töne an.

Extrem eng geht es nach dem zehnten Spieltag in der Tabelle zu. Der Abstand vom bis Montag abend führenden 1. FCM (Viktoria Berlin konnte gegen den TSV Havelse im Montagspiel noch vorbeiziehen) zu den nun neuntplazierten Hallensern bet...