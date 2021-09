Die Messer der Menschenmetzger

»Das Leben ist kurz, und doch hat sich für mich ein Schicksal angebahnt, das mir einen Lebenslauf bescherte, wie er mir durch meine Familie nicht vorgezeichnet war. Schon als Kind lernte ich ein Leben kennen, das aus den Fugen geraten war.« Aus den Fugen geriet dieses Leben durch die verbrecherische Rassen- und Bevölkerungspolitik des Faschismus. Sie machte Paul Wulf 1938 zum Opfer: Er wurde als 16jähriger mit der Diagnose »angeborener Schwachsinn« nach dem »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« (GzVeN) zwangssterilisiert. »Durch diesen Eingriff wurde ich später ein eingefleischter Nazigegner.«

Sein Leben war schon bis zu diesem Ereignis nicht leicht gewesen. Der Vater war Bergarbeiter, die Familie lebte mit vier Kindern in sehr beengten Verhältnissen, nahm Fürsorge in Anspruch. Ab dem siebten Lebensjahr waren Wulf und seine Schwester in diversen Heimen untergebracht und gerieten dort, wie viele andere Kinder aus ungünstigen sozialen Verhältnissen, ...