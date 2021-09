Giffey auf Regierungskurs

Bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl am Sonntag lieferten sich SPD und Bündnis 90/Die Grünen ein erbittertes Kopf-an-Kopf-Rennen. Zunächst sah es am Abend noch so aus, als würde die Spitzenkandidatin der Grünen, Bettina Jarasch, neue Regierende Bürgermeisterin werden. Doch in der Nacht wendete sich das Blatt. Laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis hat die SPD unter Führung der Parteirechten Franziska Giffey die Wahl gewonnen. Mit 21,4 Prozent liegen die Sozialdemokraten vor den Grünen, die 18,9 Prozent erreichen. Die CDU kam laut Angaben der Landeswahlleitung auf 18,1 Prozent, Die Linke bekam 14 Prozent, die AfD acht Prozent, die FDP 7,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag laut Landeswahlleitung bei 75,7 Prozent.

2016 hatte die SPD die Wahl zum Abgeordnetenhaus mit 21,6 Prozent der Zweitstimmen gewonnen – ihrem bis dahin schlechtesten Ergebnis in Berlin seit 1946. Im Vergleich zu den damaligen Ergebnissen gewannen CDU (0,4 Prozentpunkte) und FDP (0,5 Pro...