Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vereint gegen den Feind Vor 80 Jahren wurde die griechische Nationale Befreiungsfront gegründet. Sie organisierte den Kampf gegen die deutschen Besatzer, unterlag aber im anschließenden Bürgerkrieg Hansgeorg Hermann Die Geschichte des Ethniko Apeleftherotiko Metopo (EAM), der griechischen Nationalen Befreiungsfront, begann nicht erst mit seiner Gründung in der Nacht vom 27. auf den 28. September 1941. Sie begann eigentlich schon ein Jahr früher, im Morgengrauen des 28. Oktober 1940. Gegen drei Uhr hatte Emanuele Grazzi, der Botschafter des italienischen Faschistenführers und Diktators Benito Mussolini, dem griechischen Staatschef Ioannis Metaxas ein Ultimatum übergeben, das bereits drei Stunden später ablaufen sollte. Wie die Legende es will, hatte der überraschte General selbst die Tür seines Hauses im Athener Vorort Kifissia geöffnet und die Note des Diplomaten im Schlafrock entgegengenommen. Die vagen Forderungen Mussolinis, das Recht auf Besetzung strategisch wichtiger Punkte auf griechischem Territorium, beantwortete Metaxas, seit 1936 selbst diktatorischer Herrscher und Kommunistenfresser, kurz und bündig mit »Nein«. Der Historiker Hagen Fleischer, Emeritus der ...

Artikel-Länge: 20194 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen