»Die Lage in Sri Lanka verschärft sich dramatisch«

An diesem Montag steht Ihren Informationen zufolge eine Sammelabschiebung von Tamilen nach Sri Lanka bevor. Das wäre die bereits dritte im Jahr 2021. Warum soll sie jetzt stattfinden?

Der Zeitpunkt einen Tag nach der Bundestagswahl weist darauf hin, dass das Ganze unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll. Abschiebungen und Abschiebehaft passieren in Deutschland im stillen, quasi im geheimen. Sie sollen so ungestört wie möglich vonstatten gehen. Die einzelnen Schicksale der Abgeschobenen, ihrer Familien und Freunde werden dabei ignoriert. Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg schieben die meisten Tamilen ab. Deswegen ist auch bei dieser Abschiebung davon auszugehen, dass die Betroffenen in diesen Bundesländern leben.

Jahrelang fanden kaum Abschiebungen nach Sri Lanka statt. Was hat sich aus Sicht der Behörden verändert?

Nach Ende des Bürgerkriegs (von 1983 bis 2009 kämpften tamilische Separatisten für einen unabhängigen Staat, jW) waren die Za...