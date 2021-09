»Frieden muss die ganze Gesellschaft einbeziehen«

Fünf Jahre sind seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens zwischen der damaligen Regierung Kolumbiens und der linken Guerillaorganisation FARC-EP vergangen. Wie ist die Lage der ehemaligen Kämpfer heute?

Fünf Jahre nach der Unterzeichnung des Abkommens muss bilanziert werden, dass wir uns inmitten einer schweren Krise befinden. Grund dafür ist, dass sich die politische Elite und der kolumbianische Staat nicht an die eingegangenen Verpflichtungen halten. Dementsprechend ist die Lage für frühere FARC-Kämpfer, also die Unterzeichner des Friedensvertrags, dramatisch. Die Wiedereingliederung in das zivile Leben, die sowohl auf sozioökonomischer als auch auf politischer Ebene erfolgen muss, kann nur dann Erfolg haben, wenn das Abkommen ganzheitlich umgesetzt wird.

Können Sie das näher erläutern?

In Ituango im Departamento Antioquia und in El Diamante im Departamento Meta wurden Exguerilleros von Mitgliedern bewaffneter Gruppen dazu gezwungen, das jeweilige Geb...