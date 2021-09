Mars – Leben auf dem Roten Planeten?

Am 18. Februar 2021 landete der Roboter Perseverance auf dem Mars. Der Erfolg der Mission war dabei keineswegs selbstverständlich. Die Dokumentation zeigt die Arbeit an der Entwicklung des Roboters bis hin zu seiner Landung auf dem Planeten. Bald fliegen wir auch hin und können dort auch alles ruinieren, jippie! USA 2021.

Arte, Sa., 21.50 Uhr

Die Kinder der Seidenstraße

Im Jahr 1937 will der britische Reporter George Hogg über den Japanisch-Chinesischen Krieg berichten. Dort wird er Zeuge eines japanischen Massakers an chinesischen Zivilisten. Kurz nach diesem Erlebnis gerät Hogg in die Hände der Besatzer und soll hingerichtet werden. Im letzten Moment rettet der kommunistische Partisan Jack Chen ...