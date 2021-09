Lernen nur im Luxuswohnheim

Unter dem Motto »Wir finden keine Unterkunft« kampieren in vielen Städten der Türkei seit Wochenbeginn Studentinnen und Studenten auf der Straße und in öffentlichen Parks. Nach eineinhalb Jahren Fernunterricht wegen Corona haben insbesondere ärmere Studierende aus der Arbeiterklasse angesichts beträchtlich angestiegener Immobilienpreise und fehlender Wohnheimplätze Probleme, Unterkünfte in ihren heimatfernen Studienorten zu finden. Seit Beginn der Pandemie sind die Immobilienpreise in der Türkei um mehr als 50 Prozent in die Höhe geschnellt. Die protestierenden Studenten fordern daher die Schaffung von mehr Wohnheimplätzen, staatliche Finanzhilfen und Regulierungen für private Anbieter. Öffentlicher Druck bringe Präsident Recep Tayyip Erdogan hoffentlich zum Handeln, erklärte ein Sprecher der Proteste, Mert Batur, am Donnerstag gegenüber der Presse. Erdogan hatte vor seiner Abreise in die USA am vergangenen Sonntag allerdings sein Unverständnis über die K...