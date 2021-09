Chance erneut vertan

Ein Vorstoß zur Abschaffung des kriminalisierenden Paragraphen 219 a ist vor einer Woche im Bundesrat gescheitert. Das bedeutet, dass Ärztinnen und Ärzte auch weiterhin strafbewehrt für Informationen über Angebote zu Schwangerschaftsabbrüchen verfolgt werden können – eine Praxis, die Abtreibungsgegner immer wieder nutzen, um ihre Ideologie des vermeintlichen Lebensschutzes durchzusetzen.

Die von der SPD und der Partei Die Linke geführten Bundesländer Berlin, Brandenburg, Hamburg, Thüringen und Bremen hatten die Initiative zur Abschaffung des »Werbeverbots« in Paragraph 219 a bereits 2017 in den Bundesrat eingebracht. Seither war der Vorstoß mehrmals im Plenum debattiert worden, die Fachausschüsse hatten ihre Beratungen inzwischen abgeschlossen – die notwendige absolute Mehrheit von 35 der insgesamt 69 Stimmen wurde nun verfehlt. Laut Bundesratspräsident Reiner Haseloff habe in der unionsdominierten Länderkammer sogar nur eine »klare Minderheit« dafür gesti...