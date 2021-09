Gegründet 1947 Sa. / So., 25. / 26. September 2021, Nr. 223

Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Solange es diese Waffen gibt, wird es Proteste geben« Kampagne von Atomwaffengegnern veröffentlicht Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl. Ein Gespräch mit Marion Küpker und Marvin Mendyka Markus Bernhardt Die Kampagne »Büchel ist überall! atomwaffenfrei. jetzt« hat kürzlich Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl veröffentlicht. Welche Themen fallen für Sie besonders ins Gewicht? Marvin Mendyka: Wir haben die Wahlprogramme der etablierten Parteien dahingehend unter die Lupe genommen, ob unsere Kernforderungen vorkommen. Konkret wollten wir wissen: Setzen sich die Parteien für den Abzug der US-Atombomben aus Büchel ein? Gibt es ein klares Nein zu einem neuen Atombomber? Soll Deutschland dem Atomwaffenverbotsvertrag, kurz AVV, beitreten? Außerdem wollten wir wissen, ob sich die Parteien zumindest dafür einsetzen, dass Deutschland einen Beobachterstatus bei der ersten Staatenkonferenz des AVV einnimmt. Und wie haben die Parteien auf Ihre Fragen geantwortet? M. M.: Generell lässt sich sagen: Je linker die Partei, desto deutlicher die Positionen zur nuklearen Abrüstung. Die Linke unterstützt all unsere zen­tralen Forderungen. Bei SPD und Grünen sieht es in den Wahlpro...

