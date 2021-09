Ein Blick zurück nach vorn

Am heutigen Donnerstag feiert der 1968 bei Wolfgang Abendroth in Marburg promovierte marxistische Politikwissenschaftler Frank Deppe seinen 80. Geburtstag. Wir veröffentlichen aus diesem Anlass leicht gekürzt Deppes Aufsatz »Einige Anmerkungen zu den Jahrhundertbilanzen des Sozialismus«, der in dem Band »Mosaiklinke Zukunftspfade. Gewerkschaft, Politik, Wissenschaft« (Münster 2021) erschienen ist. Wir danken dem Verlag Westfälisches Dampfboot für die freundliche Genehmigung zum Abdruck. (jW)

Am Ende des 20. Jahrhunderts standen die Jahrhundertbilanzen für den Sozialismus im Zusammenhang einer recht klaren hegemonialen Konstellation. Konservative und liberale Positionen, die sich als politische und ideologische Repräsentanz der kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung verstehen, triumphierten unter Verweis auf die Trümmer des »realen Sozialismus«, die namentlich in der ehemaligen Sowjetunion (oder in der DDR) zunächst als Anschauungsmaterial f...