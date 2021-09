30 Quadratmeter, 802 Euro warm

Für Studenten wird das Wohnen in Deutschland immer teurer, in vielen Städten steigen die Mieten unaufhörlich. Der Finanzdienstleister MLP und das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) haben die Preisentwicklung in 30 Hochschulstädten untersucht. Am Mittwoch stellten sie ihren »Studentenwohnreport« vor.

Das Ergebnis: In 19 Städten sind die Mieten weiter gestiegen, und im Schnitt liegen die aktuellen Preise um 1,8 Prozent über dem Vorjahr – bei einem ohnehin schon hohen Ausgangsniveau. Die teuerste Stadt bleibt nach wie vor München. Dort kostet eine 30 Quadratmeter große Musterwohnung 802 Euro warm, ein 20 Quadratmeter großes Zimmer in einer Wohngemeinschaft 554 Euro. Hinter Spitzenreiter München zahlen Studenten in Stuttgart, Köln und Frankfurt am Main die höchsten Mieten.

In der Rangliste der teuersten Hochschulstädte folgt die Bundeshauptstadt Berlin auf Platz fünf. Wer hier studiert, blecht im Schnitt 650 Euro für eine Wohnung und 420 Euro für ein WG-Zim...