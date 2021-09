Verfahren gegen Antifaschisten eingestellt

Ein Verfahren gegen einen Antifaschisten ist am Mittwoch in Dortmund gegen Zahlung einer Geldstrafe eingestellt worden. Dabei ging es um angebliche Geschehnisse im Zusammenhang mit einer Diskussionsveranstaltung am 11. Dezember 2019. Der Journalist Andreas Zumach hatte auf Einladung von DGB und ATTAC zum Thema »Israel, Palästina und die Grenzen des Sagbaren« in einer Kirche in der Dortmunder Nordstadt referiert. Inhalt des Vortrags waren die Geschichte der israelischen Besatzungspolitik bzw. die Versuche und Kampagnen, deren Kritiker zum Schweigen zu bringen oder öffentlich zu diskreditieren.

Im anschließenden Diskussionsteil ergriff ein Teilnehmer das Mikrofon und stellte sich vor als »Antisemit, der sich in seinem Beitrag an die Gesetze halten« wolle. Dies hatte zur Folge, dass die Moderation ihn umgehend des Saales verwies. Bei der Person handelt es sich um Martin S., einen Teilnehmer zahlreicher Neonazidemos, wie sich im nachhinein herausstellte. Nach ...