»Es wird mitgeteilt, dass dies und das passieren wird«

Ein Bündnis mit dem sperrigen Namen »Treptow-Köpenicker Wählergemeinschaft für Bürgeremanzipation und Bürgerbeteiligung gegen Bauwahn« (TKBB) tritt am Sonntag bei der Wahl der Bezirksverordnetenversammlung im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick an. Wer macht da mit, und was ist das Hauptanliegen?

Beteiligt sind vor allem Linke jenseits der Partei Die Linke. Wie der Name des Bündnisses schon sagt, geht es uns darum, dass die Menschen im Bezirk an Verwaltungsentscheidungen zur Bau- und Wohnungspolitik beteiligt werden und so ein Stück weit anfangen, sich als Subjekt von Entscheidungen und nicht nur als Objekt zu verstehen. Bislang reduziert sich »Bürgerbeteiligung« hier darauf, dass den Menschen mitgeteilt wird, dass dies und das passieren wird und sie dazu eine Meinung bekunden können. Hier im Bezirk gilt das vor allem für sogenannte Nachverdichtungen im Rahmen des neoliberalen Stadtumbaus.

Das ist ja ein Thema in vielen Großstädten. Gibt es Besonderheiten in d...