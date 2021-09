Die Liebe des Hans Albers

»Der blonde Hans«, so wurde Hans Albers genannt – Schauspieler, Sänger, Idol der Deutschen und Liebling der Nazis. Hansi Burg, seine große Liebe, flieht 1938 vor den Nazis nach London. Er aber bleibt. 1946, ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs, treffen sie sich wieder: Hansi Burg kehrt zurück in das Land der Mörder ihrer Eltern, sucht Hans Albers in dessen Villa am Starnberger See auf. Er lebt dort mit einer anderen Frau. Guter Film. D 2020.

NDR, 20.15 Uhr

Exakt – Die Story. Strahlendes Milliardengrab

Warum uns die Atomkraft in der Klimakrise nicht hilft

Nächstes Jahr geht das letzte deutsche Atomkraftwerk vom Netz. Doch die atomare Stromerzeugung wird uns noch lange belasten. Die Dekontaminationsarbeiten im ehemaligen AKW Greifswald/Lubmin wer...