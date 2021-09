Schleichende Rentenkürzung

Wenige Tage vor der Bundestagswahl haben sich die Gewerkschaften für eine andere Rentenpolitik ausgesprochen. An mehr als 200 Orten, an Bahnhöfen und zentralen Plätzen, warb der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Dienstag für ein Umdenken. Der bundesweite Aktionstag lief unter dem Motto »Echt gerecht: Die gesetzliche Rente stärken«.

»Wer sein Leben lang gearbeitet hat, der muss im Alter auch gut von der Rente leben können«, erklärte am Dienstag der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann. Dies sei das zentrale Sicherheitsversprechen eines starken Sozialstaats. In einer älter werdenden Gesellschaft dürfe das Versprechen nicht einfach aufgekündigt werden mit einem höheren Rentenalter und einem sinkenden Rentenniveau.

DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel ergänzte: »Die Frage ist nicht, ob wir uns eine gute Altersvorsorge leisten können, sondern wer sie bezahlt.« Hier gebe es keinen Konflikt zwischen den Generationen, wie immer behauptet werde; es sei »ein Konflikt zwische...