Gefährliche Nähe

Die Polizei in Sachsen-Anhalt sorgt mal wieder für Aufmerksamkeit. Wie WDR, NDR, Süddeutsche Zeitung und die Mitteldeutsche Zeitung am Dienstag übereinstimmend berichteten, laufen derzeit interne Ermittlungen gegen eine Polizistin aus Bitterfeld, die im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau arbeitete. Diese soll zu dem inhaftierten neonazistischen Attentäter auf die Synagoge von Halle, Stephan Balliet, Briefkontakt gesucht und diesem über mehrere Monate mehr als zehn Briefe geschrieben haben. Dabei soll sie ihre Zuneigung zu Balliet geäußert und »eine Neigung zu rechtsextremen Verschwörungstheorien offenbart« haben. Die 20jährige habe dabei »nahegelegt«, an ein »jüdisches Machtmonopol« zu glauben.

