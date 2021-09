Frustrierte Löwen

Die Münchner stecken in einer fußballerischen Krise. Freilich ist an dieser Stelle von den Löwen die Rede, die vor Saisonbeginn wegen ihrer herausragenden Offensive in der letzten Spielzeit als sicherer Aufsteiger ins zweite Oberhaus gehandelt worden waren. Coach Michael Köllner war damals trotz verpassten Aufstiegs die Auszeichnung als bester Trainer der 3. Liga zugekommen. Alles beim Alten, mag mancher gedacht haben. Nun sind die Spieler im Sturm zwar dieselben, aber es hapert an gewohnter Treffsicherheit und Durchsetzungsvermögen. Statt dessen teilt sich 1860 momentan die inoffizielle Remismeisterschaft mit dem zuletzt zu empfangenden Gegner Zwickau aus dem Tabellenkeller – fünf Unentschieden in acht Spielen.

Unter die 10.000 Zuschauer im ausverkauften Stadion an der Grünwalder Straße hatten sich um die 200 Fans aus Sachsen gemischt, von denen einige ihre entblößten Muskeln in der bajuwarischen Herbstsonne spielen ließen, mit merklich größer werdendem G...