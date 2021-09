»Vor niedrigen Löhnen ist niemand gefeit«

Glaubt man den Verlautbarungen der Parteien, wird bei der bevorstehenden Bundestagswahl auch über die Höhe des Mindestlohns in Deutschland entschieden. SPD, Bündnis 90/Die Grünen sowie Die Linke wollen ihn auf mindestens zwölf Euro erhöhen – Union und FDP nicht. Eine am vergangenen Freitag vorgestellte Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hat nun gezeigt, dass zahlreiche Berufsgruppen von einer Erhöhung profitieren würden.

Das würde vor allem die Beschäftigten im Niedriglohnsektor betreffen. Aber nicht nur im Gastgewerbe oder im Einzelhandel bekämen die Beschäftigten dann ein höheres Entgelt; auch diejenigen in Arztpraxen, Anwaltskanzleien und in den Büro­etagen deutscher Unternehmen hätten ein Lohnplus zu erwarten. Auch Frauen profitieren demnach von einem höheren Mindestlohn, wenn sie in Teilzeit arbeiten oder einen befristeten Arbeitsvertrag haben. Die Beschäftigten in kleinen Unternehmen, die keiner Tarifbindung unterliegen, zählen ebens...