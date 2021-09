In die Luft, Proleten

»Die Ursachen der Explosion waren nur hypothetisch zu klären; ihre Erforschung blieb weitgehend eine Angelegenheit enger Expertenkreise, und auch diese erklärten sich außerstande, einen Schuldigen auszumachen; die Öffentlichkeit scheint dies auch nicht einmal von ihnen erwartet zu haben.« (Joachim Radkau)

Am 21. September 1921 – es ist ein kühler, nebliger Mittwochmorgen um halb acht – erschüttert eine Explosion Ludwigshafen und Mannheim. Über dem Ammoniakwerk der Badischen Anilin- und Sodafabrik (BASF) in Oppau steigt ein wie ein Blitz in den Himmel schießendes Feuer auf, gefolgt von einem furchtbaren Grollen und Prasseln. Dann wurde es dunkel, berichteten Überlebende: 2.000 Menschen wurden verletzt, 1.900 waren obdachlos, 565 tot.

Das Donnern war noch bis Frankfurt und München zu hören. Und natürlich im nahegelegenen Heidelberg. Am Morgen dieses Tages wurde der Chef der BASF, Geheimrat Carl Bosch, durch einen dumpfen Knall in seinem wunderschönen Anwesen ...