SPD-Moralobjekt des Tages: Killerroboter

Die Vereinten Nationen begehen seit 2002 den 21. September als Weltfriedenstag. Vorher hatten sie dafür den dritten Dienstag im September gewählt, an dem in der Regel die Sitzungsperiode der UN-Generalversammlung beginnt. Der damit verbundene Wunsch: An diesem Tag sollen 24 Stunden lang Gewaltlosigkeit und Waffenruhe herrschen.

Das Landesbüro Sachsen-Anhalt der SPDnahen Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) hat sich diesen 21. September ausgesucht, um ein Onlineseminar zum Thema »Autonome Waffensysteme – Was wissen Roboter über Ethik?« zu veranstalten. Das passt zur SPD-Ethik. Zwar...