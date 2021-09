Gegen jeden Dissens

Der 29jährige Patrick Zaki forscht für die Menschenrechtsorganisation Egyptian Initiative for Personal Rights und promoviert zu Genderfragen an der Universität Bologna. Am Dienstag vergangener Woche begann im ägyptischen Mansura ein Prozess gegen ihn. Im Februar 2020 war Zaki bei einem Rückflug aus Italien am Kairoer Flughafen festgenommen und nach Angaben seines Anwalts Samuel Tharwat während eines 17stündigen Verhörs von Agenten des Inlandsgeheimdienstes NSA mit Schlägen und Elektroschocks traktiert worden, wie die Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) damals berichtete. Vorgeworfen werden Zaki »Verbreitung von Falschnachrichten« und »Anstiftung von Protesten«, weil er in einem 2019 erschienenen Artikel über die Diskriminierung ägyptischer Kopten geschrieben hatte.

Nur wenige Tage vor dem Beginn der Verhandlung gegen Zaki verkündete Ägyptens Präsident Abdel Fattah Al-Sisi auf einer großangelegten Veranstaltung in der »neuen Hauptstadt Ägy...