Militärpakt zwischen USA, Britannien und Australien: AUKUS hat Tradition

Die Militärkooperation zwischen den Vereinigten Staaten und Australien ist eng und reicht viele Jahrzehnte zurück. Formalisiert ist sie schon lange im ANZUS-Pakt (Australien, Neuseeland, USA), der 1952 in Kraft getreten ist. Strategisch gezielt auf China ausgerichtet wird die Kooperation, seit US-Präsident Barack Obama im November 2011 bei einem Besuch in Australien ankündigte, künftig würden US-Marines rotierend in Darwin, dem nördlichsten, China am nächsten gelegenen Militärstützpunkt des Landes, stationiert. Man wolle mit 250 Soldaten beginnen, die gemeinsam mit australischen Einheiten trainieren sollte, langfristig werde die Aufstockung auf bis zu 2.500 Marines angestrebt. Zudem würden die Luftstreitkräfte beider Länder ihre Kooperation intensivieren. Die Ankündigung war die militärische Hauptkomponente des Obama’schen »Pivot to Asia«.

