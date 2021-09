Früchte, die Schatten werfen

Das menschenentleerte Gebiet von Tschernobyl erweist sich für die Pflanzen- und Tierwelt als »wahres Paradies«, wie Biologen diese »Todeszone« bezeichnen. Ein Vogelbeobachter, mit dem ich den Vogelpark Walsrode besuchte, meinte: »Das ist ja wie im Paradies hier.« Wir besuchten auch einmal einen Kibbuz am See Genezareth. Als wir im Essraum saßen, meinte eine neben mir sitzende Kibbuzgenossin: »Ihr seid doch an unserer Bananenplantage links abgebogen und zum Haupteingang reingekommen. Wenn ihr geradeaus gefahren wärt, wärt ihr da hingekommen, wo einst das Paradies war, aus dem Adam und Eva vertrieben wurden.« Ich wusste auf diese überraschende Lesart der Bibel als Kataster nichts zu antworten.

Wikipedia beantwortete die Frage, wo das Paradies auf Erden, das in der Genesis als Garten Eden beschrieben wird, liegt, so: »Obwohl es auf der Erde lokalisiert ist, verspricht es neben sinnlichen Genüssen und Kostbarkeiten das ewige Leben, wobei hier die Einschränkung...