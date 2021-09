Aufstand von rechts

Am Anfang steht die Angst. Sie ist das Grundmotiv dieses Films: Angst vor der Zukunft, Angst vor Terror. Doch dieses latente Gefühl wird schnell kanalisiert, als eine Bombe ein Berliner Wohnhaus in die Luft sprengt und Islamisten für den Anschlag verantwortlich gemacht werden (Spoiler: Es waren Provokateure). Drei von fünf Mitgliedern der Familie Baier kommen dabei ums Leben, nur die Tochter Maxi (Luna Wedler) und der Vater (Milan Peschel) überleben. Maxi, im Grunde eine weltoffene junge Frau, kommt mit dem Verlust nicht zurecht. Über eine Straßenbekanntschaft, die nicht so zufällig ist, wie sie zunächst scheint, schließt sie sich einer rechtsradikalen Bewegung an, die in Prag eine »Sommerakademie« durchführt – mit dem Ziel, die Jugend Europas zu einem faschistischen Aufstand anzustacheln.

Maxi wird rasch zum Postergirl der von weißer Vorherrschaft, »kranker Umvolkung« und Fremdenhass flunkernden selbststilisierten »Widerstandsbewegung«. Anhand ihrer Liebe...