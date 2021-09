Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Fahr zur Hölle, Liebling In Los Angeles laufen die Geschäfte des Privatdetektivs Philip Marlowe mies. Deshalb lässt er sich eines Abends von der Straße weg vom Gangster Moose Malloy engagieren. Der ist gerade aus dem Gefängnis raus und auf der Suche nach seiner Geliebten Velma, die seit Jahren nichts mehr von sich hat hören lassen. Was reine Routine zu sein schien, entpuppt sich als Job mit Abgründen. – Zwei Jahre zuvor hatte Robert Altman Raymond Chandlers Roman »The Long Goodbye« als satirischen Abgesang auf das Genre verfilmt; aber man soll nie zu früh jemanden für tot erklären, gilt auch für die Politik übrigens. USA 1975. Mit Robert Mitchum. Arte, 20.15 Uhr Bayern erleben: Meine Stadt/Deine Stadt Mit Alfred Dorfer in Münc...

