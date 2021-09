Braune Krieger

»Geheimoperation mitten in Kabul«, titelte Bild am 23. August 2021. Und weiter: »KSK-Helden retten Münchner Familie aus Taliban-Hölle«. Aus »Sicherheitskreisen« habe man erfahren, so schreibt das Boulevardblatt, wie der Einsatz in der afghanischen Hauptstadt abgelaufen sei: »Die Elitekrieger des Kommandos Spezialkräfte verließen in der Nacht zum Sonntag das Gelände des Flughafens von Kabul. Der Deckname der Geheimoperation: ›Blue Light‹ – ›Blaues Licht‹. Zu Fuß arbeiteten sie sich vor. Nach rund einer Stunde dann die erlösende Kontaktaufnahme mit Samira und ihrer Familie.«

Was Bild als Heldengeschichte erzählt, ist Teil eines Ereignisses, das für die Bundesregierung ein Desaster war, sich für das Springer-Blatt wie das Kommando Spezialkräfte (KSK) aber als ein unverhoffter Glücksfall entpuppte: die durch den schnellen Vormarsch der Taliban erzwungenen hektischen Evakuierungen aus Kabul. Bild konnte aus dem vollen schöpfen. Während die Angehörigen der Bunde...