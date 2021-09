Frachter ohne Besatzung

Handelsschiffe ohne Seeleute, die an Bord versorgt und verpflegt sowie fürs Arbeiten auch noch bezahlt werden müssen: Vielleicht träumen davon manche Reeder. Falls ja, dürfen sie hoffen – derart »autonome«, das heißt digital ferngesteuerte Frachter, die ohne Besatzungen von Hafen zu Hafen fahren und Fracht ohne menschliche Arbeitskraft laden oder löschen, sind keine Utopie mehr. Aber in Nordamerika regt sich derzeit Widerstand, damit das nicht die Zukunft der Seefahrt wird.

Die International Longshoremen’s Association (ILA) – 125 Jahre alt und nach eigenen Angaben die größte maritime Gewerkschaft Nordamerikas, aktiv vor allem in den Ostküstenhäfen der USA und Kanadas – verkündete jüngst, ihre Mitglieder würden auch künftig keine autonomen Containerschiffe be- oder entladen. 2018 hatte die ILA mit der United States Maritime Alliance (USMX) ein Abkommen ausgehandelt, das Automatisierung in den Häfen blockiert. Dafür hatte die ILA zugesichert, die Produktivit...