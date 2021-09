CDU-Wahlkämpfer des Tages: Wolfgang Berghofer

Es dürfte in der Partei Die Linke nur noch wenige Mitglieder geben, die sich an die »Januarkrise« des Jahres 1990 erinnern. Damals wurde der mit Massenaustritten konfrontierten Vorgängerpartei, die sich soeben in den »demokratischen Sozialismus« reformiert hatte, um ein Haar das Lebenslicht ausgeblasen.

Ein Tatort dieses komplexen Anschlages war Dresden: Dort traten am 21. Januar Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer, der erst im Dezember 1989 zum stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt worden war, und 39 weitere halbwegs prominente Mitglieder mit Knalleffekt aus der SED-PDS aus – verbunden mit der »...