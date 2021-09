Schwesig segelt davon

Am kommenden Sonntag wird außer in Berlin auch noch in Mecklenburg-Vorpommern zeitgleich mit dem Bundestag ein neues Landesparlament gewählt. Etwa 1,32 Millionen Wahlberechtigte sind dort zur Stimmabgabe aufgerufen. Im Gegensatz zur Hauptstadt ist die Lage in dem dünn besiedelten Flächenland eindeutig: Ein klarer Sieg der SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gilt als ausgemacht. In drei am Freitag veröffentlichten Umfragen liegen die Sozialdemokraten, die im Sommer noch schwächelten, wieder mit weitem Abstand vor ihrem Koalitionspartner CDU.

Die SPD kommt in zwei der Erhebungen auf 40, in einer auf 38 Prozent, und dürfte ihr Ergebnis der Landtagswahl 2016 von 30,6 Prozent damit wohl voraussichtlich deutlich übertreffen. Die Union liegt zweimal bei 15, einmal bei zwölf Prozent und wird das miserable Ergebnis von 2016 von 19 Prozent also vermutlich noch einmal unt...