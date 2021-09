Zum Inhalt dieser Ausgabe | Pentagon räumt »Fehler« ein Drohnenangriff in Kabul Ende August tötete unschuldige Zivilisten Knut Mellenthin Nach mehr als zwei Wochen Leugnen hat das US-Militär einen »tragischen Fehler« zugegeben: Bei einem Drohnenangriff in Kabul wurden am 29. August zehn Mitglieder einer Familie, darunter sieben Kinder, getötet. Das zuständige Central Command der US-Streitkräfte hatte zunächst gemeldet, bei einem unbemannten Luftangriff sei ein Fahrzeug zerstört worden, das eine unmittelbare terroristische Bedrohung für den Flughafen der afghanischen Hauptstadt dargestellt habe. Man prüfe die Möglichkeit, dass auch Zivilpersonen zu Schaden gekommen seien, obwohl es dafür keine Anzeichen gebe. Kurz darauf spr...

