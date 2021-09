Stimmen und Geld

Das vorige Parlament schon stand seiner Gesamtintelligenz nach unter der Mittelmäßigkeit. Es bestand wesentlich aus Landjunkern und Söhnen von Großgrundbesitzern einerseits, Bankiers, Eisenbahndirektoren, Bierbrauern, Fabrikanten und sonstigen reichen Emporkömmlingen andrerseits; dazwischen einige Staatsmänner, Juristen, Professoren. Von diesen letzteren »Vertretern der Intelligenz« ist eine ziemliche Anzahl diesmal durchgefallen, so dass das neue Parlament noch ausschließlicher als das vorige eine Vertretung des Großgrundbesitzes und des Geldsacks ist. Dagegen zeichnet es sich vom vorigen durch zwei neue Elemente aus: durch zwei Arbeiter und ungefähr fünfzig irische Home-Rulers (die 1870 gegründete Partei trat für irische Selbstregierung ein, jW).

Was die Arbeiter angeht, so ist zuerst festzustellen, dass es seit dem Untergang der Chartistenpartei in den fünfziger Jahren in England keine besondere politische Arbeiterpartei mehr gibt. Es ist dies erklärlic...