Sieht aus wie 1980

Schneidersladen, Deutschlands Mekka für modulare Synthesizer und jegliches absurde Zubehör, sesshaft am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg, hat eine Messe zur elektronischen Musikherstellung namens »Superbooth« (15.–18.9.) organisiert. Im Volks- und Waldpark Wuhlheide, ehemals Pionierpalast der DDR, mittlerweile FEZ genannt, verteilen sich Idealisten, Kleinunternehmer und internationale Großkonzerne zum akustischen Schwanzvergleich. In verschiedenen Räumlichkeiten der Haupthalle sowie Zelten und Bungalows des Außenbereichs sind die Aussteller nach Themenfeldern gruppiert. Einkaufen kann man auf der »Superbooth« glücklicherweise erst mal nicht, dafür zuhören, mitmachen, lernen.

Letzteres ist besonders nötig, weil ein Modulsynthesizer nun mal kein Glockenspiel ist. Dennoch hat Christian Günther alias GC Products so ein Kindergarteninstrument mit Tonabnehmern versehen und jagt die Klänge durch seinen selbst in Kleinserie hergestellten Ringmodulationsoszillato...