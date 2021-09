Grenzen der Diplomatie

Der internationale Druck auf Teheran, »an den Verhandlungstisch zurückzukehren«, nimmt zu. Aus Irans Sicht bedenklich ist, dass auch sein wichtigster Verbündeter im Atomstreit, Russland, vorsichtige Anzeichen von Ungeduld erkennen lässt.

Seit Anfang April wird in Wien über die Rückkehr der USA in den Rahmen des »Joint Comprehensive Plan of Action« (JCPOA) verhandelt, der am 14. Juli 2015 in der österreichischen Hauptstadt vereinbart wurde. Das Abkommen sieht auf der einen Seite die Aufhebung oder Nichtanwendung der meisten westlichen Sanktionen vor. Auf der anderen Seite verpflichtet es den Iran für längere Zeit, teilweise bis zum Jahr 2030, zu erheblichen Einschränkungen seines zivilen Atomprogramms.

Schon im Präsidentschaftswahlkampf 2015/2016 hatte Donald Trump angekündigt, dass er das Abkommen entweder »zerreißen« oder radikal neu verhandeln werde. Im Mai 2018 verkündete er den Ausstieg aus dem JCPOA und die Reaktivierung aller Sanktionen. Ein Jahr spät...