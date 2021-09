»Überregionaler Teil der Zeitungen wird austauschbar«

Im Jahr 2050 könnte das Kulturgut Tageszeitung den 400. Geburtstag feiern. Als erste Tageszeitung weltweit gelten die Einkommenden Zeitungen aus Leipzig, da sie ab dem 1. Juli 1650 an sechs Tagen in der Woche erschienen. Wird die Zeitung in gedruckter Form bis zum Jubiläum überleben?

Fast 30 Jahre sind ein langer Zeitraum für eine Prognose, wenn Sie bedenken, was in den letzten 30 Jahren passiert ist. Unabsehbar sind vor allem technische Innovationen, die jegliche Vorhersage über den Haufen werfen. Wir können überhaupt nicht absehen, in welcher Form wir 2050 Nachrichten nutzen werden. Wer weiß, ob es dann überhaupt noch Smartphones gibt, so wie wir sie kennen – oder Endgeräte, die mit dem eigenen Körper, mit den Sinnesorganen noch enger verschmelzen. Kurzfristig gesehen bin ich überzeugt, dass es eine gedruckte Zeitung ein bis zwei Jahrzehnte auf jeden Fall noch geben wird. Aber ob sie dann noch täglich gedruckt und mit Lastwagen durch die Gegend gefahren ...