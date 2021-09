Friedhof der Großmächte

Die Medien waren voll von Schreckensnachrichten. Afghanistan, der Staat am Hindukusch, befindet sich in Auflösung, die Taliban sind zurück an der Macht. Tausende strömten zum Kabuler Flughafen, um im letzten Moment ihr Leben zu retten. Westliche Politiker und Journalisten zeigten sich erschrocken, dass ein zwanzig Jahre dauernder Krieg, der Zehntausende Afghanen – Regierungssoldaten, Aufständische und Zivilisten – sowie Tausende westliche Soldaten und ihre lokalen Helferinnen und Helfer das Leben gekostet hat, so unrühmlich zu Ende gehen konnte.

Die Kommentatoren erinnerten daran, dass bereits die Briten im 19. und die Sowjets im 20. Jahrhundert an den eigensinnigen, bärtigen, strikt religiösen Kämpfern für ihren Glauben und ihr Land – wohl genauer: ihre Clans – gescheitert waren. Nun ist es der »westlichen Staaten- und Wertegemeinschaft« ebenso widerfahren. Christopher Patten, jener britische Gouverneur, der 1997 die Kronkolonie Hongkong der Volksrepublik...