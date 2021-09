Warnschüsse gegen Scholz

Olaf Scholz dürfte es langsam mulmig werden. Auf der Zielgeraden vor der Bundestagswahl herrscht kein Mangel an Stolpersteinen, die den SPD-Kanzlerkandidaten den schon sicher geglaubten Sieg kosten könnten. In der Vorwoche hatten Fahnder das von ihm geführte Finanzministerium durchforstet – die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt gegen Mitarbeiter der Antigeldwäscheeinheit FIU wegen des Verdachts auf Strafvereitelung im Amt. Hinweise auf ein millionenschweres Waffen- und Drogengeschäft sollen nicht an Polizei und Justiz weitergetragen worden sein. Damit war das Thema medial gesetzt: Nehmen es die dem Finanzministerium unterstellten Aufsichtsbehörden bei krummen Machenschaften nicht immer so genau? Und liefern der Cum-Ex-Skandal und die Wirecard-Pleite dafür nicht die besten Belege?

