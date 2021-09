»Wir streiken für die Zukunft«

Seit über einer Woche werden die Berliner Kliniken Charité und Vivantes von der Berliner Krankenhausbewegung bestreikt. Was ist das für eine Bewegung?

Es ist die größte, die Berlin je in dieser Art gesehen hat. Krankenhausbeschäftigte von Charité und Vivantes kämpfen zusammen mit den Vivantes-Töchtern für einen »Tarifvertrag Entlastung« – also mehr Personal an den Betten – und für den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, kurz TVöD, für alle. Vivantes hat sogenannte patientenferne Tätigkeiten an Dutzende Tochterunternehmen ausgegliedert. Ältere Beschäftigte haben noch einen direkten Arbeitsvertrag mit Vivantes und werden nach TVöD bezahlt. Die Neuen bekommen manchmal nicht einmal den Vergabemindestlohn des Landes Berlin – in Unternehmen, die dem Land gehören! Wir stehen alle zusammen: als Hebammen, Pflegekräfte, Auszubildende, als Reinigungskräfte. Und vor allem als Fürsorgearbeitende. Deswegen auch größtenteils als Frauen, die wir gerade für unsere Zuku...