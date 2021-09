Tarifbindung in Gefahr

Die Beschäftigten des Verlagshauses Gruner und Jahr (G + J) sind verunsichert. Zum 1. Januar 2022 will der Konzern mit der RTL Group fusionieren und im Zuge dessen auch den Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) – sogenannter Tarifpartner vom Deutschen Journalistenverband und Verdi – verlassen. Direkte Auswirkungen dürfte das auf die Gehälter vieler Mitarbeiter haben. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will das nicht kampflos hinnehmen. Mit einer Flugblattaktion am vergangenen Donnerstag am Firmensitz in Hamburg fordert sie von der Geschäftsleitung ein klares Bekenntnis zur Tarifbindung.

Ein Austritt aus dem Unternehmerverband wäre nicht nur besorgniserregend, sondern eine richtige Zäsur, erklärte Gewerkschaftssekretärin Tina Fritsche am Dienstag gegenüber jW. Schon jetzt würden nicht alle Beschäftigten nach Tarif bezahlt. Doch wenn das Unternehmen den Austritt vollziehe, drohe auch den anderen, dass ihre Gehälter jahrelang eingefroren bleiben.

F...