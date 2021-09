Bartsch bekräftigt Bereitschaft

Mit dem Verhältnis zur Kriegsallianz arbeitet sich die Parteispitze von Die Linke beharrlich am von SPD und Grünen aufgestellten Hindernis für eine Koalition im Bund ab. »Nie wird die Situation entstehen, dass wir einen NATO-Austritt zu einer Bedingung eines rot-rot-grünen Bündnisses machen würden«, erklärte der Kovorsitzende der Linke-Fraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, auch gegenüber der Augsburger Allgemeinen vom Mittwoch noch einmal. Wie als historisches Vorbild für das eigene Aufweichen politischer Standpunkte verwies Bartsch auf Bündnis 90/Die Grünen. Die hätten »1998 die Forderung nach einer faktischen Auflösung der NATO in ihrem Programm stehen« gehabt, und »sie haben trotzdem regiert« – mit dem Ergebnis, dass sich die BRD unter anderem am völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Jugoslawien und später an der Invasion sowie 20jähri...