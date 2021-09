Grundlage der Kollaboration

Bei ihrem Einmarsch in die Autonomieregion Kurdistan im Nordirak stützt sich die Türkei auf die Kollaboration der in Erbil regierenden Demokratischen Partei Kurdistan (KDP). Der ­kurdische Ministerpräsident Masrur Barsani beschuldigt die PKK, Teile der Autonomieregion »besetzt« zu haben und damit Ankara einen Vorwand für seine Angriffe zu liefern. Bereits im Frühjahr 2020 hatte die KDP damit begonnen, Guerillastützpunkte im Bergland mit ihren Streitkräften zu umzingeln. Zum Einsatz kommen dabei nicht normale Peschmerga, bei denen ein »Bruderkrieg« gegen die PKK auf Ablehnung stößt, sondern die direkt an die Barsani-Familie angebundenen Serevani-Einheiten.

Zwar versuchen die Guerillakämpfer der Volksverteidigungskräfte (HPG) nach eigenen Aussagen, einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Doch mehrfach kam es nach Provokationen der KDP zu bewaffneten Auseinandersetzungen. So musste die Guerilla nach 50tägiger erfolgreicher Verteidigung gegen die türkischen ...