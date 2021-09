»Es genügt schon bimbim«

Albert Schaefer-Ast (1890–1951) war fürchterlich selbstkritisch. Viele seiner köstlichen Zeichnungen und Gemälde verbarg er in Kisten und Schränken. Er war verliebt in den Formen- und Farbenreichtum der Tier- und Pflanzenwelt, trotzdem blieben dem Publikum viele seiner Naturbetrachtungen verborgen, da er sie nicht als vollendet und ausstellungsreif empfand. Besser kannte man ihn als ausgezeichneten Karikaturisten, der mit ungewöhnlichen Bildern den Simplicissimus, den Uhu und einige weitere lustige Blätter belieferte. Sie zeigen Menschen, die schwierige Verrenkungen vollführen und damit gleich den Inhalt des Bildes erklärten. Sich selbst zeichnete er mit einem hinter den Kopf geklemmten Bein, auf dem seine typischen Figuren sitzen. Das Bild ziert einen eben im Eulenspiegel-Verlag erschienenen Band mit seinen Briefen und Burlesken. Sehr populär war Schaefer-Asts Serie »Benjamin Pampe« in der Kinderzeitschrift Der heitere Fridolin.

Am 7. Januar 1890 kam Albe...