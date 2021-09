Merin, Schmaus, Koch

In verschiedenen Professionen hat die vielseitig begabte Yvonne Merin das kulturelle Leben der DDR geprägt. Sie wurde am 19. September vor 100 Jahren in Westpreußen geboren und wuchs in großbürgerlichem, aber antifaschistischem Milieu auf – als Tochter der Schriftstellerin Ruth von Ostau und Schwester der späteren Autorin Leonie Ossowski. Am Nachwuchsstudio der Defa ließ sie sich zur Schauspielerin ausbilden, wo sie 1949 von Altmeister Gerhard Lamprecht ihre erste Hauptrolle in »Quartett zu fünft« erhielt. Es folgten Auftritte in Filmen von Kurt Maetzig, mit dem sie auch eine Zeitlang verheiratet war: »Die Buntkarierten«, »Der Rat der Götter« und »Roman einer jungen Ehe«. Mit diesem Film von 1952 taten sich weder Maetzig noch seine Frau einen Gefallen. Vor den Erbauern der Stalinallee musste die Protagonistin ein pathetisches Lobgedicht auf Stalin vortragen: »Sagt, wie soll man Stalin danken?/Wir gaben dieser Straße sein...