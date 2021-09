Blenderin des Tages: Alexandria Ocasio-Cortez

Die junge Demokratin hat als eines der vier »Squad«-Mitglieder, die je nach Hintergrund 2018 irgendwas Neues mit in das US-Repräsentantenhaus gebracht haben sollen, viel Vorschusslorbeeren erhalten. Prominent lächeln kann Alexandria Ocasio-Cortez, kurz AOC, immer noch bei jeder Gelegenheit, oder vorzugsweise auch herzzerreißend – am Ende leider doch nur fremdschämpeinlich – weinen am Grenzzaun zu Mexiko, um die dortige Käfighaltung von Geflüchteten anzuprangern, die von ihrem Präsidenten munter weitergeführt wird.

Am Montag abend erregte AOC nun die Gemüter der etwas radik...