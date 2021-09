Affront mit Kalkül

Aussagen in Interviews sind oft Vorboten. Zumeist schlechte. Vor allem von Konzernbossen. Bernhard Meyer, Miteigentümer und Geschäftsführer der Meyer-Werft in Papenburg an der Ems, lamentierte in der Welt am Sonntag über zu hohe Löhne für »einfache Arbeiten«. Meyer: »Wir müssen uns ständig überlegen, was wir mit deutschen Löhnen machen können und was nicht.« Tätigkeiten von Schlossern und Elektrikern etwa würden künftig immer seltener selbst verrichtet, sondern an Fremdfirmen vergeben. Ein klassischer Fall von Lohndruck.

Das ruft die IG Metall Bezirk Küste auf den Plan. »Um jeden Preis die Löhne der Beschäftigten drücken zu wollen, ist keine Zukunftsstrategie, sondern eine Kampfansage an die Belegschaft«, wird Bezirksleiter Daniel Friedrich am Montag nachmittag in einer Mitteilung zitiert. Der Schiffbau hierzulande müsse besser und nicht billiger werden, nur so könnten Werften und Zulieferer »langfristig auf dem Weltmarkt bestehen«, so Friedrich. Seniorche...